Dopo la Juve si ferma anche il Milan di Allegri che pensava di aver vinto e invece si fa rimontare dal Parma 2-2

Il Milan di Allegri si fa rimontare due gol dal Parma che probabilmente gioca la miglior partita della gestione Cuesta. I rossoneri peccano di presunzione, vanno sopra di due gol e pensano di aver già vinto. Il Milan segna quasi subito con Saelemaekers (male Suzuki) e poi raddoppia su rigore con Leao (stasera autore di una prova maiuscola). Allegri capisce che qualcosa non va e comincia a sbracciarsi in panchina già verso la fine del primo tempo. ma ormai la narcolessia era già cominciata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

