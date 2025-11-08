Il Milan di Allegri si fa rimontare due gol dal Parma che probabilmente gioca la miglior partita della gestione Cuesta. I rossoneri peccano di presunzione, vanno sopra di due gol e pensano di aver già vinto. Il Milan segna quasi subito con Saelemaekers (male Suzuki) e poi raddoppia su rigore con Leao (stasera autore di una prova maiuscola). Allegri capisce che qualcosa non va e comincia a sbracciarsi in panchina già verso la fine del primo tempo. ma ormai la narcolessia era già cominciata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dopo la Juve, si ferma anche il Milan di Allegri che pensava di aver vinto e invece si fa rimontare dal Parma (2-2)