Dopo Francesca Neri Claudio Amendola ha una nuova fidanzata | ecco chi è

Claudio Amendola rivela di non essere più solo: l'attore romano ha una nuova compagna e vive un momento di grande serenità. Ecco le sue parole. Dopo la lunga e intensa storia d'amore con Francesca Neri, terminata nel 2023 dopo vent'anni di matrimonio, Claudio Amendola è tornato a sorridere. L'attore romano, uno dei volti più amati del cinema e della televisione italiana, ha deciso di rompere il silenzio sulla sua vita privata durante l'ultima puntata di Verissimo. Messo alle strette da Silvia Toffanin, Amendola ha ammesso per la prima volta di avere una nuova compagna, anche se ha preferito mantenere il massimo riserbo sull'identità della donna.

