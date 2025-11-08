Sgomento per la morte di Stefania Palmieri, 36 anni modenese, incinta al nono mese. A breve sarebbe nato il bambino che portava in grembo. L'incidente stradale che le è costato la vita è avvenuto sulla A22 tra i caselli di Mantova Nord e Nogarole Rocca. L'auto della donna si è scontrata, per cause da chiarire, contro un mezzo pesante che la precedeva. La 36enne è morta sul colpo e i soccorsi hanno potuto solo constatare il decesso della donna che era incinta al nono mese. Chi era Stefania Palmieri. Laureatasi a Milano nel 2017 alla Bocconi in giurisprudenza, la donna viveva a Padova e lavorava a Dolo (Venezia) per una azienda di scarpe: era direttrice delle risorse umane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Donna al nono mese di gravidanza muore in un incidente stradale sull'A22