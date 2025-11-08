Dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio Meloni | Non era solo una frase | era casa era Italia

Roma, 8 novembre 2025 - Da Giorgia Meloni a Giuseppe Conte al presidente De Laurentiis, tutti piangono la scomparsa del celebre direttore d’orchestra Peppe Vessicchio. "Un artista di grande cultura musicale che ha dato tanto e che ci mancherà. "Dirige l'orchestra il maestro Beppe Vessicchio " non era solo una frase: era casa, era Italia. Buon viaggio", dichiara via social la premier Giorgia Meloni. "E' un grande lutto per il mondo della musica. E' un lutto per tutti noi, che colpisce i nostri ricordi comuni di tanti Sanremo in famiglia con la sua maestria e la sua simpatia a farci compagnia. Ciao Peppe Vessicchio", è il ricordo commosso del leader M5s, Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio”. Meloni: “Non era solo una frase: era casa, era Italia”

"Dirige l'orchestra il maestro Peppe Vessicchio". Meloni: "Non era solo una frase: era casa, era Italia"

"Dirige l'orchestra Beppe Vessicchio": addio al maestro gentile che ha insegnato all'Italia ad ascoltare la musica (e il silenzio). Da Sanremo ad Amici, una vita con la ... - Si è spento a 69 anni il maestro napoletano, quattro volte vincitore del Festival e volto amatissimo della musica italiana

«Dirige l'orchestra il maestro Peppe Vessicchio»: il ritorno all'Ariston e la toccante standing ovation del pubblico - Durante il Festival di Sanremo 2023, Peppe Vessicchio, morto oggi 8 novembre, tornò sul palco dell'Ariston dirigendo a quattro mani con Enrico Melozzi durante la serata delle cover.