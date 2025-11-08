Dirige l’orchestra Beppe Vessicchio | addio al maestro gentile che ha insegnato all’Italia ad ascoltare la musica e il silenzio Da Sanremo ad Amici una vita con la bacchetta in mano
“Dirige l’orchestra Beppe Vessicchio”. L’Italia dice addio al celebre direttore d’orchestra, compositore e arrangiatore musicale napoletano. Giuseppe “Beppe” Vessicchio aveva 69 anni. Il suo volto rassicurante e il suo sereno portamento verranno ricordati per la sua costante presenza al Festival di Sanremo come direttore d’orchestra di decine di cantanti in gara a partire dal 1990 quando diresse l’ensemble dei musicisti che accompagnavano Mia Martini in La nevicata del ‘56. Nato a Napoli e li formatosi musicalmente, Vessicchio è stato per anni l’eminenza musicale, il “terzo”, del trio comico dei Trettrè fino a quando gli subentrò Gino Coliandro e la sua carriera volse totalmente verso la musica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
