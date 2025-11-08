Dipendente Actv aggredita nel tram interviene la polizia locale

Una dipendente dell'Actv è stata vittima di un'aggressione avvenuta stamattina alle 8.30 a bordo di un tram. Si trovava in un mezzo della linea T2 di Mestre, dove stava svolgendo servizio di controllo dei titoli di viaggio; all'altezza di via Olivi uno dei passeggeri, sprovvisto di biglietto, le. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

