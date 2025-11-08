Diga Fase B nuovo contenzioso | ricorso di Rina contro la Regione per l’appalto perso

Si tratta della gara da 12 milioni per la direzione lavori assegnata a Btp Infrastrutture dalla Stazione appaltante voluta da Bucci in sostituzione di quella di Autorità portuale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

