Diga Fase B nuovo contenzioso | ricorso di Rina contro la Regione per l’appalto perso
Si tratta della gara da 12 milioni per la direzione lavori assegnata a Btp Infrastrutture dalla Stazione appaltante voluta da Bucci in sostituzione di quella di Autorità portuale. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Aggiornamento sui lavori alla diga soffolta ? Sono iniziati i lavori sulla spiaggia di Recco! In questa prima fase si sta intervenendo solo sulla sistemazione delle rocce affioranti. In seguito ci sarà l’aggiunta di nuovi massi e siamo in collaborazione con l’I - facebook.com Vai su Facebook
Diga Marsico Nuovo, ok a documento di Protezione Civile - E' stato approvato oggi dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro, il documento di Protezione Civile della diga di Marsico Nuovo (Potenza), che definisce - Secondo ansa.it
Diga Genova, una sola offerta per la seconda fase da 444 milioni - È arrivata una sola offerta alla stazione unica appaltante della Regione Liguria per realizzare la seconda fase della nuova diga del porto di Genova, un appalto con base d'asta di 444 milioni. Segnala msn.com