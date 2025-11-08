Difesa di ferro | con Paleari 10 tori Il muro granata funziona contro la Juve

8 nov 2025

"I miei compagni sono stati veramente bravissimi, oggi è stata una grande giornata" ammette il numero uno di Baroni che è stato chiamato in causa 6 volte sui 21 tentativi bianconeri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Difesa di ferro: con Paleari "10 tori". Il muro granata funziona contro la Juve

