Difesa di ferro | con Paleari 10 tori Il muro granata funziona contro la Juve

"I miei compagni sono stati veramente bravissimi, oggi è stata una grande giornata" ammette il numero uno di Baroni che è stato chiamato in causa 6 volte sui 21 tentativi bianconeri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Difesa di ferro: con Paleari "10 tori". Il muro granata funziona contro la Juve

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La difesa in ferro battuto che non si vedeva da anni Il #Milan ha subito solo 7 gol nelle prime dieci partite di #SerieA: un dato che non si registrava dalla stagione 2008/09 Per voi di chi è merito? Squadra, nuova filosofia del tecnico o entrambe le cose? L - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Allegri sorride: fuori casa nessuno come i rossoneri in difesa #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X

Difesa di ferro: con Paleari "10 tori". Il muro granata funziona contro la Juve - "I miei compagni sono stati veramente bravissimi, oggi è stata una grande giornata" ammette il numero uno di Baroni che è stato chiamato in causa 6 volte sui 21 tentativi bianconeri ... Secondo msn.com

Un solo gol al passivo negli ultimi 270 minuti: da tre giornate è la seconda miglior difesa del campionato - Un solo gol al passivo negli ultimi 270 minuti: da tre giornate è la seconda miglior difesa del campionato Sul finire dell’estate c’era un venticello che entrava, con forza, nelle giornate del Filadel ... Segnala msn.com