Difesa del suolo stanziati per tutta la provincia quasi 6 milioni di euro

Tizzano, Borgo Val di Taro, Bedonia. Un’intera giornata dedicata all’Appennino parmense, interessato da oltre 10mila movimenti franosi di varie dimensioni ed entità, tra le Valli Parma, Taro e Ceno: è il sopralluogo svolto oggi dalla sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Aggiornamento sul Bacino di Laminazione del Rio Fossasso In data odierna è stata protocollata dalla Regione Piemonte, Settore Difesa del Suolo, la richiesta di integrazioni formulata a seguito della riunione dell'organo tecnico regionale ex art. 5 L.R. 13/200 - facebook.com Vai su Facebook

Ronco Scrivia e Masone, stanziati fondi per intervendi di difesa del suolo - Al primo Comune sono destinati 385mila euro per il lotto B dell'intervento di regimazione dello scolmatore con fosso di guardia in località Malvasi mentre a Masone, con un finanziamento di 285mila eur ... Da genovatoday.it

Regione Liguria: oltre 2,4 milioni per sette interventi di difesa del suolo tra Spezia e Imperia - Oltre 2 milioni e 413mila euro stanziati in Liguria per realizzare sette interventi strutturali di difesa del suolo tra lo spezzino e l’imperiese. Lo riporta msn.com

Liguria, 2,4 milioni per la messa in sicurezza del territorio: previsti 7 interventi - Oltre 2 milioni e 413mila euro stanziati in Liguria per realizzare sette interventi strutturali di difesa del suolo tra lo spezzino e l’imperiese. Secondo primocanale.it