Definito il calendario delle ATP Finals! Soluzione per salvare capra e cavoli in attesa di Musetti-Djokovic!

Rilasciato il calendario dei match alla Inalpi Arena di Torino di domenica 9 e lunedì 10 novembre, quando si disputeranno i primi match della fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: dato che il serbo Novak Djokovic e Lorenzo Musetti domani saranno ancora impegnati ad Atene, i rispettivi match si giocheranno nella seconda giornata. In questo modo l’Italia sarà rappresentata nella prima giornata da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, mentre in singolare si disputeranno le partite di due gironi differenti, dato che Djokovic e Musetti (eventualmente) sono stati sorteggiati in raggruppamenti diversi. 🔗 Leggi su Oasport.it

