DealerStat 2025 | Toyota premiato come miglior brand nel service

8 nov 2025

Durante la 5° edizione del Service Day, DealerStat ha riconosciuto la casa giapponese come il brand che meglio è riuscito a soddisfare le attese della rete nella fase di post vendita. Completano il podio Bmw e Suzuki. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dealerstat 2025 toyota premiatoIl premio è stato ritirato da Alessandro Morganti (al centro) - Durante la 5° edizione del Service Day, DealerStat ha riconosciuto la casa giapponese come il brand che meglio è riuscito a soddisfare le attese della rete nella fase di post vendita. Lo riporta gazzetta.it

