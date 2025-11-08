DealerStat 2025 | Toyota premiato come miglior brand nel service

Durante la 5° edizione del Service Day, DealerStat ha riconosciuto la casa giapponese come il brand che meglio è riuscito a soddisfare le attese della rete nella fase di post vendita. Completano il podio Bmw e Suzuki. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - DealerStat 2025: Toyota premiato come miglior brand nel service

Approfondisci con queste news

Toyota vince il premio DealerSTAT “N.1 nel service secondo i dealer auto 2025 in Italia”! Sale sul palco per ritirare il premio Alessandro Morganti, CFO e Customer Experience & Network Director di Toyota Motor Italia Puoi ricevere la sintesi dello studio - facebook.com Vai su Facebook

Il premio è stato ritirato da Alessandro Morganti (al centro) - Durante la 5° edizione del Service Day, DealerStat ha riconosciuto la casa giapponese come il brand che meglio è riuscito a soddisfare le attese della rete nella fase di post vendita. Lo riporta gazzetta.it