Dalla tassa minima discussa al G20 all’Ue dalla Francia agli Usa | ecco il dibattito globale sulla tassazione dei ricchi che Meloni ignora

Le patrimoniali? Idee della sinistra che “con la destra al governo non vedranno mai la luce”. Così Giorgia Meloni ha liquidato l’idea di una tassa sulla ricchezza, parlandone come se si trattasse di una reliquia ideologica. Ma, dalla Francia agli Stati Uniti e nei summit delle principali economie mondiali riunite nel G20, il dibattito fiscale si muove in direzione opposta: la tassazione dei grandi patrimoni è ormai considerata da economisti e istituzioni internazionali una leva di equità ed efficienza. Tutt’altro che un tabù. I miliardari pagano meno tasse di un lavoratore dipendente. Il punto di partenza è che, mentre le fortune si concentrano sempre di più nelle mani di pochi, molte analisi hanno dimostrato come i super ricchi versino (in proporzione) meno tasse rispetto al resto della popolazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dalla tassa minima discussa al G20 all’Ue, dalla Francia agli Usa: ecco il dibattito globale sulla tassazione dei ricchi che Meloni ignora

