Da Barzanò al Kenya | 93 bambini operati al cuore grazie alla onlus lecchese
Novantré bambini, un'équipe di specialisti italiani e vent'anni di interventi chirurgici da verificare. È in corso in questi giorni in Kenya una missione umanitaria coordinata dall'associazione Amici di Ndugu Zangu onlus di Barzanò per effettuare controlli cardiologici su pazienti operati tra il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
