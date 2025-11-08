Cuffaro | Mi dimetto da DCirrevocabile

15.57 "Ho rassegnato,nelle mani del presidente del partito, Renato Grassi, e del segretario organizzativo nazionale, Pippo Enea, le mie dimissioni da segretario nazionale della Democrazia cristiana". Così in una nota Totò Cuffaro, indagato dalla procura di Palermo che ne ha chiesto gli arresti domiciliari. "Ringrazio chi ha condiviso con me un percorso di impegno e di servizio al partito. Il presidente ha convocato per il 20 novembre il Consiglio nazionale, chiamato a esaminare e accettare le mie dimissioni, irrevocabili", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it