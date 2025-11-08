Cuffaro | Mi dimetto da DCirrevocabile

Servizitelevideo.rai.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15.57 "Ho rassegnato,nelle mani del presidente del partito, Renato Grassi, e del segretario organizzativo nazionale, Pippo Enea, le mie dimissioni da segretario nazionale della Democrazia cristiana". Così in una nota Totò Cuffaro, indagato dalla procura di Palermo che ne ha chiesto gli arresti domiciliari. "Ringrazio chi ha condiviso con me un percorso di impegno e di servizio al partito. Il presidente ha convocato per il 20 novembre il Consiglio nazionale, chiamato a esaminare e accettare le mie dimissioni, irrevocabili", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

cuffaro dimetto dcirrevocabileInchiesta su appalti e sanità, Cuffaro si dimette da segretario nazionale della Dc - Inchiesta su appalti e sanità, Cuffaro si dimette da segretario nazionale della Dc. Da itacanotizie.it

Cuffaro si dimette da segretario della Dc - “Questa mattina ho rassegnato, nelle mani del presidente del partito, Renato Grassi, e del segretario organizzativo nazionale, Pippo Enea, le mie dimissioni da segretario nazionale della Democrazia cr ... Da corrieredellacalabria.it

cuffaro dimetto dcirrevocabileTotò Cuffaro si dimette da Segretario Nazionale della Democrazia Cristiana - "Questa mattina ho rassegnato, nelle mani del Presidente del Partito Renato Grassi e del Segretario Organizzativo Nazionale Pippo Enea, le ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Cuffaro Dimetto Dcirrevocabile