Crisi nella maggioranza Pd | Centrodestra nel caos Latina abbandonata ai litigi di potere
E’ stata una settimana tesa in Comune a Latina caratterizzata dagli scontri interni alla maggioranza di centrodestra con i partiti che sono stati convocati dalla sindaca Matilde Celentano lo scorso martedì per una riunione dopo quanto accanto nell’ultima seduta del Consiglio comunale con. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Altre letture consigliate
Il video delle parole di Galvagno sul momento difficile all'Ars: "Se la crisi della maggioranza significa portare i conti in ordine, allora ben venga” - facebook.com Vai su Facebook
“Maggioranza in crisi”: il centrodestra sestese all’attacco dopo le dimissioni di Ponti e Gnodi - X Vai su X
PD: “Latina ostaggio dei giochi di potere: la maggioranza si fa guerra e la città resta indietro” - Il PD di Latina attacca la maggioranza di centrodestra: “Coalizione lacerata e città abbandonata ai litigi di potere”. Segnala latinaquotidiano.it
Sondaggi politici 2025, Sì a Referendum Giustizia cresce al 56%/ Crisi Pd al 20%, Meloni +9%, FI batte Lega - Sondaggi politici sulla riforma della giustizia e il prossimo referendum: sale il Governo, calano Pd, AVS e la Lega. Da ilsussidiario.net
Picchi. Pd: "Messaggio per Meloni" - Si e’ spaccata la maggioranza di centrodestra in Regione Lombardia sulla mozione a prima firma di Pierfrancesco Majorino (Pd) e sottoscritta dalle opposizioni che chiedeva di “valutare la rimozione de ... Si legge su cremonaoggi.it