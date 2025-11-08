Costacurta | Per l’Inter è sfibrante essere sempre sul pezzo Amo Lautaro ma ho una critica

Inter News 24 Le parole di Alessandro Costacurta, ex difensore, sulle prospettive dell’Inter di Chivu tra Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Alessandro Costacurta, ex difensore, ha parlato a Sky Sport 24 del momento dell’ Inter dopo l’ultima vittoria in Champions League. INTER IN CHAMPIONS – «Se guardi in giro per l’Europa solo due squadre hanno le serie lunghe, Arsenal e Bayern, le altre hanno tutte alti e bassi. L’Inter sta vincendo facendo riposare qualcosa e giustifico tutto perché ci sono passato e non è facile essere sempre sul pezzo perché è veramente sfibrante, soprattutto quando le aspettative sono troppo alte». 🔗 Leggi su Internews24.com

