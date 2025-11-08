Così New Delhi può gestire le sanzioni di Trump sul petrolio russo

C’è stato un (lungo) periodo per cui, nonostante i profondi legami commerciali con la Russia, l’India non era tra i suoi principali clienti. energetici New Delhi importa circa l’85% del proprio fabbisogno energetico, ma fino al 2021 solo il 2% di queste importazioni proveniva dalla Russia. In quell’anno, l’Iraq era il principale fornitore e l’India era anche la principale destinazione delle esportazioni di petrolio degli Stati Uniti. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, però, le importazioni di greggio russo da parte dell’India sono salite vertiginosamente fino a rappresentare il 40% del totale attuale. 🔗 Leggi su Formiche.net

