Corteo di protesta contro la partita di basket Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv

Bolognatoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 21 novembre ci sarà una protesta di piazza organizzata dai collettivi Cambiare Rotta e Osa. L’oggetto della protesta è la partita di Eurolega, la massima competizione continentale di basket, tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv. Il presidio era già stato paventato qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Sciopero per Gaza, a Firenze il corteo dell’Usb protesta davanti a Coverciano: “Annullate la partita contro Israele” - “Ma come è possibile continuare a far giocare a Israele, che è uno stato criminale, questa partita di calcio, dopo due anni di genocidio? Lo riporta ilfattoquotidiano.it

corteo protesta contro partitaCaso Venezi, la protesta degli orchestrali: in corteo anche Scala e Arena. Il ministro Giuli: «Fenice, ci sarà un lieto fine» - Le maestranze: «La nostra voce continuerà a farsi sentire finché trasparenza, dialogo e meritocrazia torneranno al centro della vita del Teatro ... corrieredelveneto.corriere.it scrive

corteo protesta contro partitaTorino, alta tensione al corteo Pro-Pal: lanci di sassi e cariche di alleggerimento - Scontri tra manifestanti e polizia davanti alla stazione di Porta Susa, chiusa per precauzione: il corteo Pro- notizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Corteo Protesta Contro Partita