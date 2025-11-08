Corteo di protesta contro la partita di basket Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv

Il prossimo 21 novembre ci sarà una protesta di piazza organizzata dai collettivi Cambiare Rotta e Osa. L’oggetto della protesta è la partita di Eurolega, la massima competizione continentale di basket, tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv. Il presidio era già stato paventato qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

