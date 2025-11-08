Corteggiamento petulante e ossessivo 35enne condannato a un anno per stalking a una commessa

La vittima è una donna di Genova. Per mesi è stata vittima di messaggi sui social e visite non gradite nel negozio dove lavora. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Corteggiamento petulante e ossessivo”, 35enne condannato a un anno per stalking a una commessa

