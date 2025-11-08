Convocati Parma per la sfida contro il Milan | ecco le scelte di Cuesta per il match di questa sera
Convocati Parma, verso la sfida contro il Milan: Cuesta annuncia la lista completa dei ducali per la sfida al Milan Dopo la seduta di rifinitura svolta questa mattina al Mutti Training Center di Collecchio, il tecnico Carlos Cuesta ha diramato la lista dei convocati: saranno 25 i giocatori a disposizione per la sfida contro il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
MP VIDEO – Il Milan in partenza per Parma: ecco i convocati rossoneri - X Vai su X
Ufficiale anche l'esclusione di #Pulisic dai convocati con la nazionale USA. Christian anche oggi ha svolto lavoro in gruppo ed è recuperato per la trasferta di Parma. Anche#Rabiot ufficialmente non convocato dalla nazionale francese. Resterà a Milanello per - facebook.com Vai su Facebook
Parma, i convocati di Carlos Cuesta per la sfida di stasera contro il Milan - Dopo la rifinitura di questa mattina al Mutti Training Center di Collecchio, l’allenatore Carlos Cuesta ha convocato 25 calciatori per il match Parma- Lo riporta milannews.it
PARMA - I convocati di Cuesta per il match contro il Milan - È stato diramato l'elenco dei convocati del Parma in vista della sfida di questa sera con il Milan. Come scrive napolimagazine.com
Infortunati Parma | Valeri, Oristanio, Ondrejka, Almqvist: nuovi tempi di recupero - Il Parma si prepara per la sfida dell'11^ giornata di Serie A contro il Milan, ritrovando per ... fantamaster.it scrive