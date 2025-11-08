Convitto Nazionale P Colletta di Avellino insignito del Premio Nazionale La persona al centro
Ennesimo e prestigiosissimo riconoscimento al Convitto Nazionale “P. Colletta” di Avellino: oggi pomeriggio, 8 novembre, alle ore 16:00, a San Lorenzello (BN), alla presenza del Ministro dell’Interno, On. Matteo Piantedosi, è stato consegnato nelle mani del Rettore, Dirigente scolastico, Prof. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
