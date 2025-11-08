Convegno tutto al maschile nonostante il protocollo No women no panel la gaffe dell’Università di Bari E il rettore corre ai ripari | Solo un refuso
La locandina di un convegno all’università di Bari, senza alcun nome di donna, ha creato imbarazzo nell’ateneo. Il convegno «I primi 100 anni della facoltà – scuola di medicina e chirurgia», in programma l’11 novembre all’università, ha violato il protocollo « No women no panel », l’accordo siglato nel 2022 tra Uniba, regione Puglia e Rai che prevede il rifiuto del patrocinio ai convegni privi di relatrici donne. Sulla locandina, infatti, compaiono ben 10 interventi previsti. Ma tra questi, neanche una donna. E il rettore Roberto Belotti, sollecitato sulla questione, ha tentato di mettere una toppa. 🔗 Leggi su Open.online
Convegno tutto al maschile nonostante il protocollo «No women no panel», la gaffe dell’Università di Bari. E il rettore corre ai ripari: «Solo un refuso» - Belotti: «Se non verranno fatte le opportune modifiche, ritireremo il logo» ... Scrive open.online
