Convegno tutto al maschile nonostante il protocollo No women no panel la gaffe dell’Università di Bari E il rettore corre ai ripari | Solo un refuso

La locandina di un convegno all'università di Bari, senza alcun nome di donna, ha creato imbarazzo nell'ateneo. Il convegno «I primi 100 anni della facoltà – scuola di medicina e chirurgia», in programma l'11 novembre all'università, ha violato il protocollo « No women no panel », l'accordo siglato nel 2022 tra Uniba, regione Puglia e Rai che prevede il rifiuto del patrocinio ai convegni privi di relatrici donne. Sulla locandina, infatti, compaiono ben 10 interventi previsti. Ma tra questi, neanche una donna. E il rettore Roberto Belotti, sollecitato sulla questione, ha tentato di mettere una toppa.