Controlli anti droga nel levante sanzioni per quattro
Controlli antidroga della polizia a Chiavari, quattro persone sono state sanzionate perché sorprese in possesso di sostanze stupefacenti nella giornata di venerdì 7 novembre. Gli uomini del commissariato cittadino, a dopo la segnalazione di un’attività di spaccio nelle alture della città del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
