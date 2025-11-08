Consiglio di classe straordinario | rientra nelle 40 ore?

Nella Guida 40+40 ore, curata da Rino Cimella e rivolta al collegio docenti e al singolo professionista, vengono chiariti anche i casi di convocazione straordinaria degli organi collegiali. In particolare, si precisa che i consigli di classe e i collegi docenti straordinari, seppur non inseriti preventivamente nel Piano delle attività, devono essere comunque conteggiati nel monte ore previsto dal contratto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

