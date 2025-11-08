Consegnato a Israele il corpo di un altro ostaggio

Aiuti umanitari, Israele chiude i valichi di frontiera di Kerem Shalom e Al-Awja con l'Egitto e la Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Consegnato a Israele il corpo di un altro ostaggio

Altre letture consigliate

Un altro corpo sarà identificato in queste ore, dopo essere stato consegnato a Israele dalla Croce Rossa. - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, tregua in bilico tra Hamas e Israele. Attesa per la ripresa degli aiuti. - X Vai su X

Consegnato a Israele il corpo di un altro ostaggio - A Israele è stato consegnato il corpo di un altro ostaggio, ora si dovrà effettuare l'identificazione. Da msn.com

Israele ha ricevuto un altro corpo attribuito a un ostaggio - Martedì sera il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha consegnato all’esercito israeliano un altro corpo attribuito a un ostaggio che aveva ricevuto poco prima da Hamas, nella Striscia di ... Lo riporta ilpost.it

Gaza, consegnato il corpo di un altro ostaggio israeliano - La bara, consegnata all’esercito israeliano e allo Shin Bet, il servizio di sicurezza interna, sarà trasportata all’Istituto di medicina legale per l’identificazione ... Riporta rsi.ch