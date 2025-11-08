Condannato per stalking senza minacce né violenza | Anche l’insistenza può distruggere la serenità

Un uomo di 35 anni è stato condannato in abbreviato dal tribunale di Genova a un anno di reclusione, pena sospesa, per stalking nei confronti di una donna coetanea che non aveva mai aggredito né minacciato. Un caso emblematico che dimostra come il reato di atti persecutori possa configurarsi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Scopri altri approfondimenti

#Napoli - Condannato a due anni per aver perseguitato l’ex compagna: 31enne napoletano riconosciuto colpevole di violenze e minacce #Cronaca #Stalking #ViolenzaDiGenere #Tribunale #Giustizia #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

Condannato per stalking senza minacce né violenza: “Anche l’insistenza può distruggere la serenità” - Il giudice: “Condotta petulante e ossessiva, la legge tutela anche dalla persecuzione non fisica” ... Come scrive genovatoday.it

Corteggiatore ossessivo condannato per stalking a un anno di carcere - Un corteggiamento petulante e insistente, fatto di messaggi quotidiani, appostamenti fuori dal negozio e una lettera d’amore, è costato a un uomo la condanna per atti persecutori. primocanale.it scrive

Licata, minaccia e perseguita i familiari: 56enne condannato a 4 anni e 3 mesi per stalking e detenzione di armi - È stato condannato a 4 anni e 3 mesi di reclusione un 56enne di Licata, riconosciuto colpevole dei reati di stalking, ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni. Si legge su scrivolibero.it