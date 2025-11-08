Classifica Mondiale piloti F1 2025 | Norris allunga su Piastri e Verstappen! Leclerc 5°

Oasport.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLASSIFICA PILOTI F1 2025. Lando Norris (McLaren) 365. Oscar Piastri (McLaren) 356. Max Verstappen (Red Bull) 326. George Russell (Mercedes) 264. Charles Leclerc (Ferrari) 214. Lewis Hamilton (Ferrari) 148. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 104. Alexander Albon (Williams) 73. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41. Fernando Alonso (Aston Martin) 40. Isack Hadjar (Racing Bulls) 39. Carlos Sainz (Williams) 38. Lance Stroll (Aston Martin) 32. Oliver Bearman (Haas) 32. Liam Lawson (Red Bull Racing Bulls) 30. Esteban Ocon (Haas) 30. Yuki Tsunoda (Racing Bulls Red Bull) 28. Pierre Gasly (Alpine) 21. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

classifica mondiale piloti f1 2025 norris allunga su piastri e verstappen leclerc 5176

© Oasport.it - Classifica Mondiale piloti F1 2025: Norris allunga su Piastri e Verstappen! Leclerc 5°

Argomenti simili trattati di recente

classifica mondiale piloti f1Classifica Mondiale piloti F1 2025: Norris allunga su Piastri e Verstappen! Leclerc 5° - CLASSIFICA PILOTI F1 2025 Lando Norris (McLaren) 365 Oscar Piastri (McLaren) 356 Max Verstappen (Red Bull) 326 George Russell (Mercedes) 264 Charles ... Scrive oasport.it

classifica mondiale piloti f1Mondiale Piloti 2025: la classifica dopo la Sprint in Brasile - Colpaccio di Lando Norris nella Sprint di Interlagos: l’inglese della McLaren vince e così capitalizza al massimo lo zero di Oscar Piastri, finito contro le barriere di protezioni nella prima fase ... Si legge su formulapassion.it

classifica mondiale piloti f1Classifica Formula 1 2025/ Mondiale piloti e costruttori in vista del Gp Brasile San Paolo (8-9 novembre) - Classifica Formula 1 2025: Lando Norris ha un punto su Oscar Piastri prima del Gp Brasile San Paolo, con Max Verstappen terzo incomodo. ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Classifica Mondiale Piloti F1