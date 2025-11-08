Classifica Mondiale MotoGP 2025 | Marc Marquez già campione Bezzecchi terzo allunga su Bagnaia

CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2025. 1 Marc Márquez 545 2 Alex Márquez 425 3 Marco Bezzecchi 298 4 Francesco Bagnaia 288 5 Pedro Acosta 269 6 Fabio Di Giannantonio 231 7 Franco Morbidelli 227 8 Fermín Aldeguer 190 9 Fabio Quartararo 188 10 Raul Fernández 146 11 Johann Zarco 137 12 Brad Binder 134 13 Luca Marini 128 14 Enea Bastianini 106 15 Joan Mir 93 16 Ai Ogura 79 17 Maverick Viñales 72 18 Jack Miller 68 19 Alex Rins 63 20 Miguel Oliveira 36 21 Jorge Martín 34 22 Pol Espargaró 23 23 Takaaki Nakagami 10 24 Lorenzo Savadori 8 25 Augusto Fernández 8 26 Somkiat Chantra 7 27 Aleix Espargaró 0 28 Michele Pirro 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale MotoGP 2025: Marc Marquez già campione. Bezzecchi, terzo, allunga su Bagnaia

Approfondisci con queste news

Siamo alla vigilia delle ATP Finals: nell’attesa di scoprire se ci sarà anche Lorenzo Musetti, Sinner difenderà la prima posizione nella classifica mondiale. Jannik riuscirà a chiudere l’anno da numero 1 al mondo? - facebook.com Vai su Facebook

Ecco la classifica mondiale provvisoria delle attività #EndPolio organizzate dai club e distretti #Rotary per #WorldPolioDay: Italia al 1º posto in Europa e al 4º nel mondo! Potete registrare ancora i vostri eventi in programma qui https://on.rotary.org/3 - X Vai su X

Classifica MotoGp 2025/ Il Mondiale piloti in vista del Gp Portogallo Portimao (8-9 novembre) - Classifica MotoGp 2025: il Gp Portogallo Portimao è il penultimo appuntamento della stagione, già definite le prime due posizioni. Scrive ilsussidiario.net

Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Portogallo 2025: risultati e classifica - Il Motomondiale 2025 ha visto proseguire sabato 8 novembre, il fine settimana del GP del Portogallo, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla ... oasport.it scrive

Classifica Mondiale Piloti 2025 dopo la Sprint in Portogallo - Marco Bezzecchi consolida il terzo posto nel Mondiale salendo a +10 su Francesco Bagnaia, gran vittoria di Alex Marquez ... Lo riporta formulapassion.it