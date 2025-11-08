Classifica Mondiale costruttori F1 2025 | McLaren già campione Ferrari scavalcata dalla Mercedes

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2025. McLaren 721. Mercedes 368. Ferrari 362. Red Bull 351. Williams 111. Racing Bulls 72. Aston Martin 72. Haas 62. Kick Sauber 60. Alpine 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale costruttori F1 2025: McLaren già campione, Ferrari scavalcata dalla Mercedes

Classifica Formula 1 2025/ Mondiale piloti e costruttori in vista del Gp Brasile San Paolo (8-9 novembre) - Classifica Formula 1 2025: Lando Norris ha un punto su Oscar Piastri prima del Gp Brasile San Paolo, con Max Verstappen terzo incomodo. Riporta ilsussidiario.net

Classifica Mondiale piloti F1 2025: Norris allunga su Piastri e Verstappen! Leclerc 5° - CLASSIFICA PILOTI F1 2025 Lando Norris (McLaren) 365 Oscar Piastri (McLaren) 356 Max Verstappen (Red Bull) 326 George Russell (Mercedes) 264 Charles ... Si legge su oasport.it

F1 classifica piloti e costruttori dopo Messico: Norris scavalca Piastri di un punto, Max non molla. Ferrari 2° - Le classifiche piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo il Gran Premio del Messico vinto da Norris su Leclerc e Verstappen. Lo riporta sport.virgilio.it