Ciclocross impresa di Agostinacchio | oro europeo Under 23 a Middelkerke Bronzo per Azzetti tra le juniores
Nel fango belga il valdostano classe 2006 conquista il titolo continentale al debutto tra gli Under 23. Terza medaglia per l'Italia con Nicole Azzetti, bronzo nella gara juniores femminile. Nel fango di Middelkerke, in Belgio, è arrivata una nuova lezione di classe da parte di Mattia Agostinacchio. Il valdostano della EF Education-EasyPost, appena 18enne e al debutto nella categoria Under 23, ha conquistato il titolo europeo di ciclocross, confermando le attese dopo l'oro europeo tra gli juniores e il titolo mondiale di Lievin.
