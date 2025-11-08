Chivu Inter retroscena dopo il Kairat | c’è stato un confronto cosa è successo

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Un retroscena svelato da La Gazzetta dello Sport racconta di un clima teso negli spogliatoi di San Siro dopo la vittoria per 2-1 dell’ Inter contro il Kairat Almaty, formazione kazaka al debutto in Champions League. Un successo che non ha affatto soddisfatto Cristian Chivu, il quale – prima di presentarsi davanti alle telecamere – ha tenuto un discorso acceso alla squadra, durato diversi minuti, per manifestare tutto il proprio disappunto per l’approccio avuto nella gara. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, retroscena dopo il Kairat: c’è stato un confronto, cosa è successo

Altre letture consigliate

AUDIO - Gregorio Spigno (GdS) a ‘9 GENNAIO 1900’: l’Inter di Chivu e le scelte anti-Lazio - facebook.com Vai su Facebook

Saint-Gilloise-Inter, le formazioni ufficiali: Chivu con Esposito e Lautaro. C'è Zielinski - X Vai su X

Gazzetta - Inter, Chivu duro e deluso: rimprovero alla squadra, cos'è successo negli spogliatoi dopo il Kairat Almaty - Chivu striglia la propria squadra dopo il successo per 2- Si legge su calciomercato.com

Retroscena Inter: Chivu molto arrabbiato per l'atteggiamento avuto dai suoi con il Kairat - Dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport emerge un Cristian Chivu intransigente, deciso a cancellare la parola “alibi” dal vocabolario. Come scrive tuttomercatoweb.com

Chivu Inter, il retroscena con la squadra dopo la sfida contro il Kairat in Champions: duro sfogo negli spogliatoi, cosa è successo - Chivu Inter, dopo la vittoria sofferta dei nerazzurri contro il Kairat in Champions ha avuto un confronto acceso con la squadra negli spogliatoi Cristian Chivu non ha nascosto la propria delusione per ... Si legge su calcionews24.com