Chivu Inter retroscena dopo il Kairat | c’è stato un confronto cosa è successo

Internews24.com | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Un retroscena svelato da La Gazzetta dello Sport racconta di un clima teso negli spogliatoi di San Siro dopo la vittoria per 2-1 dell’ Inter contro il Kairat Almaty, formazione kazaka al debutto in Champions League. Un successo che non ha affatto soddisfatto Cristian Chivu, il quale – prima di presentarsi davanti alle telecamere – ha tenuto un discorso acceso alla squadra, durato diversi minuti, per manifestare tutto il proprio disappunto per l’approccio avuto nella gara. 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu inter retroscena dopo il kairat c8217232 stato un confronto cosa 232 successo

© Internews24.com - Chivu Inter, retroscena dopo il Kairat: c’è stato un confronto, cosa è successo

Altre letture consigliate

chivu inter retroscena dopoGazzetta - Inter, Chivu duro e deluso: rimprovero alla squadra, cos'è successo negli spogliatoi dopo il Kairat Almaty - Chivu striglia la propria squadra dopo il successo per 2- Si legge su calciomercato.com

chivu inter retroscena dopoRetroscena Inter: Chivu molto arrabbiato per l'atteggiamento avuto dai suoi con il Kairat - Dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport emerge un Cristian Chivu intransigente, deciso a cancellare la parola “alibi” dal vocabolario. Come scrive tuttomercatoweb.com

Chivu Inter, il retroscena con la squadra dopo la sfida contro il Kairat in Champions: duro sfogo negli spogliatoi, cosa è successo - Chivu Inter, dopo la vittoria sofferta dei nerazzurri contro il Kairat in Champions ha avuto un confronto acceso con la squadra negli spogliatoi Cristian Chivu non ha nascosto la propria delusione per ... Si legge su calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Chivu Inter Retroscena Dopo