Chiusura Panorama ai Gigli scoppia la protesta dei lavoratori | Non siamo merce scaduta

Firenzetoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rabbia, delusione e tanta amarezza. Sono questi i sentimenti che attraversano i volti dei 45 lavoratori del punto vendita Panorama del Centro Commerciale I Gigli di Campi Bisenzio, scesi oggi in sciopero per l’intero turno di lavoro. La protesta nasce contro l’annunciata chiusura del supermercato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

