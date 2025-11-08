Chiusura Panorama ai Gigli scoppia la protesta dei lavoratori | Non siamo merce scaduta

Rabbia, delusione e tanta amarezza. Sono questi i sentimenti che attraversano i volti dei 45 lavoratori del punto vendita Panorama del Centro Commerciale I Gigli di Campi Bisenzio, scesi oggi in sciopero per l’intero turno di lavoro. La protesta nasce contro l’annunciata chiusura del supermercato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Pam Panorama, licenziamenti e chiusura del punto vendita: sabato 8 novembre sciopero e presidio ai Gigli - X Vai su X

Dopo 13 anni di cassa integrazione, arriva il regalo di Natale per il lavoratori di Panorama: la chiusura del punto vendita e 45 licenziamenti. USB sarà al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori per denunciare questa ennesima ingiustizia e per pretendere - facebook.com Vai su Facebook

Chiude Pam Panorama ai Gigli, sciopero e presidio di protesta - Oggi sciopero per l’intero turno di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori di Pam Panorama del centro commerciale I Gigli (Campi Bisenzio). Scrive gonews.it

Cgil ai Gigli: 'Freno alle aperture festive e domenicali' - Oggi sciopero per l’intero turno di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori di Pam Panorama del centro commerciale I Gigli (Campi Bisenzio). Si legge su nove.firenze.it

Chiusura Pam Panorama a I Gigli, sciopero e presidio al centro commerciale - La Filcams Cgil Firenze ha proclamato uno sciopero per l’intero turno di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori di Pam Panorama del centro commerciale I Gigli (Campi Bisenzio) per sabato 8 novembre ... Secondo 055firenze.it