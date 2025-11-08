chiude il supermercato ai gigli lo sciopero dei lavoratori pam panorama

Firenze, 8 novembre 2025 – Oggi sciopero per l’intero turno di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori di Pam Panorama del centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio. Una agitazione indetta da Filcams Cgil che ha visto anche un presidio davanti alla Corte Lunga del centro commerciale. La mobilitazione è stata indetta contro il licenziamento di 45 lavoratrici e lavoratori e contro l’annunciata chiusura del punto vendita Pam Panorama di Campi Bisenzio, decisione che – spiega il sindacato – “rappresenta un durissimo colpo occupazionale e sociale per il territorio. La Filcams Cgil ha espresso vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti, chiedendo all’azienda di ritirare i licenziamenti e di aprire immediatamente un confronto con le organizzazioni sindacali per trovare soluzioni alternative alla chiusura: non possiamo accettare che una scelta aziendale scarichi ancora una volta il prezzo sulle persone che lavorano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

