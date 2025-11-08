Chi ha vinto Tale e Quale Show 2025 il vincitore è Tony Maiello | la classifica finale

Tony Maiello è il vincitore della quindicesima edizione di “Tale e Quale Show 2025”, il celebre show del venerdì sera condotto da Carlo Conti in diretta su Rai1. Il concorrente, nell’ultima puntata andata in onda questa sera, venerdì 7 novembre, ha convinto proprio tutti con la sua esibizione portata sul palco questa sera. Tony Maiello è il vincitore di Tale e Quale Show 2025 Cala il sipario sulla 15a edizione del fortunato show di Rai 1 Tale e Quale show. Carlo Conti ancora una volta è riuscito a tenere alta l’attenzione su uno dei programmi più amati della tv italiana. Il varietà del venerdì sera di Rai Uno, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, durante la serata finale ha visto anche la donazione di 20. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Chi ha vinto Tale e Quale Show 2025, il vincitore è Tony Maiello: la classifica finale

