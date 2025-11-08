Chi segue il mondo dei reality e del gossip la conosce bene: Eliana Michelazzo è una delle figure più controverse degli ultimi anni. Nata a Roma nel 1979, ha conquistato la notorietà nel 2009 partecipando come corteggiatrice a Uomini e Donne, dove il suo carattere deciso e la sua bellezza mediterranea le valsero subito l’attenzione del pubblico. Dopo la parentesi televisiva, Eliana intraprese un percorso diverso: diventò agente di personaggi dello spettacolo, fondando un’agenzia insieme alla collega e amica Pamela Perricciolo. Fu proprio in quel contesto che conobbe Pamela Prati, con cui instaurò un rapporto professionale e poi umano che avrebbe cambiato tutto — fino a trasformarsi nel centro di uno dei casi mediatici più discussi del decennio: il Pamela Gate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è l'ex fidanzato "fantasma" di Eliana Michelazzo, il finto Simone Coppi (mai esistito)