Eliana Michelazzo sarà tra gli ospiti di sabato 8 novembre a ‘Verissimo’. L’ex agente di Pamela Prati è pronta a raccontare – ancora una volta e senza filtri – il suo punto di vista e il suo coinvolgimento nel Prati-gate. Di recente la donna è stata assolta nel caso di Mark Caltagirone per non aver commesso il fatto ed è finalmente pronta a svelare la sua verità in una lunga e intensa intervista. Silvia Toffanin ha pensato bene di invitare nello studio di Verissimo Eliana, reduce dalla sentenza a suo favore per aver coinvolto un minore, che si è finto Sebastian, in una paparazzata per continuare questa farsa pubblica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Eliana Michelazzo, la manager di Pamela Prati “ai tempi di Mark Caltagirone” e le foto fake con il bambino Sebastian

