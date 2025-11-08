Chi è Daniele Bartolomeo l’ex fidanzato di Eliana Michelazzo | Mi ha tradita con la mia amica

A seguito del ciclone “Pratiful”, Eliana Michelazzo si era presentata pochi mesi dopo in un intervento negli studi televisivi Mediaset con il neo-fidanzato Daniele Bartolomeo. L’ex agente dello spettacolo sarà ospite oggi nel primo appuntamento del weekend con Verissimo, in onda oggi 8 novembre a partire dalle 16:30 su Canale 5. Lasciatasi alle spalle la bufera mediatica iniziata agli inizi del 2019 che ha coinvolto Pamela Prati e la storia con l’inesistente Marco Caltagirone, i riflettori sono rimasti puntati sulla Michelazzo la stessa diventata protagonista della storia fake con Simone Coppi, presunto marito al quale la donna aveva dichiarato di essere legata da dieci anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

