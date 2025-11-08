che tempo che fa tra gli ospiti carlo verdone pierfrancesco favino e nek

Che tempo che fa, tra gli ospiti di domenica 9 novembre 2025 ci sono Carlo Verdone, Pierfrancesco Favino, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Alessia Marcuzzi, Nek, Enzo Miccio. Domenica 9 novembre 2025 dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con Che tempo che fa, di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: Carlo Verdone, ideatore, regista e protagonista di “Vita da Carlo”, una delle serie italiane più apprezzate degli ultimi anni, giunta alla sua stagione finale. Con oltre 45 anni di straordinaria carriera in cui ha ottenuto premi nazionali e internazionali tra cui 9 David di Donatello, 11 Nastri d’Argento, 3 Globi d’Oro, il Premio Truffaut, il Premio Bianchi, il Premio Bresson, il Premio Hemingway e il Ciak d’Oro per “Vita da Carlo”. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

