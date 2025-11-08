Che tempo che fa tra gli ospiti Carlo Verdone Pierfrancesco Favino e Nek
Che tempo che fa, tra gli ospiti di domenica 9 novembre 2025 ci sono Carlo Verdone, Pierfrancesco Favino, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Alessia Marcuzzi, Nek, Enzo Miccio. Domenica 9 novembre 2025 dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con Che tempo che fa, di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: Carlo Verdone, ideatore, regista e protagonista di “Vita da Carlo”, una delle serie italiane più apprezzate degli ultimi anni, giunta alla sua stagione finale. Con oltre 45 anni di straordinaria carriera in cui ha ottenuto premi nazionali e internazionali tra cui 9 David di Donatello, 11 Nastri d’Argento, 3 Globi d’Oro, il Premio Truffaut, il Premio Bianchi, il Premio Bresson, il Premio Hemingway e il Ciak d’Oro per “Vita da Carlo”. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Leggi anche questi approfondimenti
Finisce il primo tempo a Casalnuovo, ospiti in vantaggio all’intervallo lungo. - facebook.com Vai su Facebook
Stasera ospiti a Che tempo che fa ci saranno #Springsteen e #JeremyAllen. #CTCF - X Vai su X
Che Tempo Che Fa, tra gli ospiti Verdone, Favino e Pellegrini - Domenica 9 novembrq dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con "Che Tempo Che Fa", di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Da ansa.it
Che tempo che fa, il super ospite spoilerato per la prossima puntata - Un grande ritorno da Fabio Fazio - Fabio Fazio e Luciana Littizzetto attendono un grandissimo attore e regista nella nona puntata di Che Tempo che Fa ... Come scrive affaritaliani.it
Che Tempo Che Fa: anticipazioni e ospiti di oggi domenica 26 ottobre! - Torna questa sera 'Che Tempo che Fa', il programma di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Riporta serial.everyeye.it