Champions League Juventus e Napoli 7 punti per avere 25 milioni di euro

A metà della fase a campionato della Champions League 202526, è tempo di calcoli per le italiane. Dopo quattro giornate, Napoli e Juventus si trovano a metà classifica con rispettivamente 4 e 3 punti. L’Inter viaggia sicura tra le prime posizioni, mentre l’Atalanta, grazie alla vittoria sul Marsiglia, è salita a quota 6. Per Napoli e Juventus, invece, il cammino verso i playoff passa da un obiettivo chiaro: conquistare almeno due vittorie nelle ultime quattro giornate. Nel nuovo format della competizione a 36 squadre, introdotto dalla Uefa nel 2024, l’accesso alla fase successiva avviene in base al piazzamento nel grande girone unico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Champions League, Juventus e Napoli 7 punti per avere 25 milioni di euro

Champions League, Juventus e Napoli 7 punti per avere 25 milioni di euro - Napoli e Juventus inseguono la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Champions League, quanto potrebbero guadagnare ...

