CFmoto svela la maxi adventure 1000Mt-X a Eicma 2025

Il rampante costruttore cinese svela a Milano una nuova contendente al trono delle grandi enduro: 113 CV di potenza, 222 kg in ordine di marcia e un pacchetto tecnico di alto livello per sfidare le regine del segmento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - CFmoto svela la maxi adventure 1000Mt-X a Eicma 2025

