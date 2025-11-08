Cesena-Avellino | Biancolino sceglie i suoi uomini per la 12ª di Serie B

In vista del match tra Cesena ed Avellino, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:Portieri: 30 Daffara, 77 Marson;Difensori: 2 Missori, 5 Rigione, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63. 🔗 Leggi su Today.it

L'#Avellino potrà contare a #Cesena su un folto gruppo di tifosi sugli spalti - facebook.com Vai su Facebook

Verso #CesenaAvellino, l’ultima volta al “Manuzzi” è andata così - X Vai su X

Cesena-Avellino, tutto pronto al Manuzzi. Mignani: "Vivono di entusiasmo, è una partita difficile" - "L’Avellino è una squadra che ha la capacità di andare facilmente in rete, di giocare, di muovere la palla e di avere cambi che possono determinare a partita in corso. Come scrive cesenatoday.it

L’Avellino in partenza per Cesena: Biancolino senza Iannarilli, tocca a Daffara - Di Fiore Carullo L’Avellino è partito nel primo pomeriggio alla volta di Cesena, dove domani affronterà la formazione romagnola allo stadio Dino Manuzzi. Segnala corriereirpinia.it

L'Avellino perde anche Iannarilli. Biancolino avvisa: "Se molli, ti fanno male" - Irpini a Cesena senza il portiere titolare, vittima di un problema a una spalla. Scrive rainews.it