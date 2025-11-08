Cesena-Avellino | Biancolino sceglie i suoi uomini per la 12ª di Serie B

Today.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del match tra Cesena ed Avellino, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:Portieri: 30 Daffara, 77 Marson;Difensori: 2 Missori, 5 Rigione, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

cesena avellino biancolino sceglieCesena-Avellino, tutto pronto al Manuzzi. Mignani: "Vivono di entusiasmo, è una partita difficile" - "L’Avellino è una squadra che ha la capacità di andare facilmente in rete, di giocare, di muovere la palla e di avere cambi che possono determinare a partita in corso. Come scrive cesenatoday.it

cesena avellino biancolino sceglieL’Avellino in partenza per Cesena: Biancolino senza Iannarilli, tocca a Daffara - Di Fiore Carullo L’Avellino è partito nel primo pomeriggio alla volta di Cesena, dove domani affronterà la formazione romagnola allo stadio Dino Manuzzi. Segnala corriereirpinia.it

cesena avellino biancolino sceglieL'Avellino perde anche Iannarilli. Biancolino avvisa: "Se molli, ti fanno male" - Irpini a Cesena senza il portiere titolare, vittima di un problema a una spalla. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Cesena Avellino Biancolino Sceglie