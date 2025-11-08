Catherine Connolly | Trasformazione della Leadership Politica in Irlanda
Catherine Connolly: Una Leader Visionaria per il Cambiamento in Irlanda, Focalizzata su Pace e Innovazione. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Altre letture consigliate
L'IRLANDA SCRIVE LA STORIA: LA SINISTRA TRIONFA CON IL 63% Mentre in Italia la sinistra si perde in congressi e compromessi, l'Irlanda dimostra che la radicalità paga. Catherine Connolly, indipendente di sinistra, pro-Palestina, anti-NATO, stravince le - facebook.com Vai su Facebook
Con Catherine Connolly l’Irlanda pacifista sfida l’Europa del riarmo Articolo di Carlo Gianuzzi - X Vai su X
Catherine Connolly: Nuova Presidente dell'Irlanda con una Vittoria Schiacciante - Sabato scorso, Catherine Connolly è stata eletta presidente dell’Irlanda, ottenendo una vittoria schiacciante che ha sorpreso molti osservatori politici. Lo riporta notizie.it
Catherine Connolly: Vittoria Storica come Presidente d'Irlanda - Catherine Connolly conquista le elezioni presidenziali irlandesi, segnando un cambiamento significativo verso una politica più progressista e di sinistra. Secondo notizie.it