Castelnuovo Bocca d’Adda è un borgo lento | pronto l’ostello per i cicloturisti

Castelnuovo Bocca D’Adda (Lodi) – Il progetto Borghi Lenti è arrivato ad un punto di svolta, tra il passato di un’esperienza che oggi comincia a raccogliere i primi importanti frutti e il prossimo futuro che si pone ancora diversi obiettivi in termini di idee e prospettive. Giovedì sera, all’interno dell’ ex chiesa di Santo Stefan o, è stato tracciato il primo bilancio. “È un momento di confronto ma anche di ripartenza - ha detto il sindaco Marcello Schiavi –. È un’esperienza nata nel 2021 che si è interconnessa a tutta una serie di progetti legati alla cultura e alla socialità che sono stati promossi prima di Borghi Lenti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

