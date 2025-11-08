Carnevali | Scudetto? Spero sia lotta affollata fino in fondo La Serie A ha bisogno di competitività

Inter News 24 Carnevali dice la sua sulla corsa scudetto: ecco quali sono le favorite per l’AD del Sassuolo per questa stagione di Serie A. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha condiviso la sua opinione sulla lotta scudetto e sull’importanza della qualificazione ai Mondiali per l’Italia durante il Football Business Forum tenutosi all’Università Bocconi di Milano. Giovanni Carnevali ha dichiarato: «Spero che la lotta per lo scudetto sia affollata a lungo, perché il nostro campionato ha bisogno di competitività e di squadre che possano lottare fino alla fine. Abbiamo squadre forti e di qualità, e credo che si lotterà fino in fondo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carnevali: «Scudetto? Spero sia lotta affollata fino in fondo. La Serie A ha bisogno di competitività»

