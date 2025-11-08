Carfagna a Caserta | Commissariare interventi Pnrr su sanità e istituire reddito di merito

"Il cosiddetto campo largo in Campania è una finzione, una 'truffa' ai danni degli elettori campani, perché è formato da due forze politiche, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, che si sono combattute e insultate negli ultimi dieci anni". Lo ha detto Mara Carfagna, segretario di Noi. 🔗 Leggi su Casertanews.it