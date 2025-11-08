La denuncia della consigliera Garau. “Inaccettabile e inumano – ha scritto Garau in un post su Facebook – pensare di arrivare all’ospedale Sirai con una frattura al femore, permanere nel corridoio o in astanteria per 13 giorni e cessare di vivere lì, senza essere mai ricoverati, perché non ci sarebbero stati posti letto disponibili quando il reparto esiste ma è chiuso. Tutto questo merita sdegno e risposte immediate”. Secondo la sua ricostruzione, la donna era arrivata il 22 ottobre al pronto soccorso, accompagnata dal 118, dopo una caduta accidentale nella sua abitazione. La paziente, con frattura al femore, sarebbe rimasta in astanteria per quasi due settimane, fino al decesso avvenuto il 2 novembre 2025. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Carbonia, 82enne muore dopo 13 giorni al pronto soccorso: la Regione Sardegna avvia accertamenti