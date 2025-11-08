Inter News 24 Caprile Inter, le ultime sul futuro del portiere del Cagliari nel mirino del club nerazzurro per le prossime sessioni di calciomercato. L’ Inter sta già programmando il futuro tra i pali. Con ogni probabilità, al termine della stagione Yann Sommer lascerà il club nerazzurro: il portiere svizzero, che si avvicina ai 37 anni, ha il contratto in scadenza e difficilmente rinnoverà. La dirigenza interista si è quindi mossa in anticipo per individuare un sostituto all’altezza, e uno dei profili più seguiti è quello di Elia Caprile, estremo difensore del Cagliari. Secondo quanto riportato da CagliariNews24, il portiere classe 2001 è tra i protagonisti più positivi di questo inizio di stagione dei rossoblù. 🔗 Leggi su Internews24.com

Caprile Inter, il Cagliari spara alto: la valutazione e le ipotesi per la trattativa