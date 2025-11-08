Caparezza il nuovo album Orbit Orbit vola al primo posto in classifica

MILANO – Successo immediato per Caparezza che, a una sola settimana dalla release del nuovo disco-fumetto “Orbit Orbit”, vola direttamente al #1 posto della TOP 100 ALBUM & COMPILATION e al #1 posto della TOP 20 CD, VINILI E MUSICASSETTE, nella classifica FIMINIQ. Presentato in anteprima a Lucca Comics & Games, Orbit Orbit è stato accolto fin da subito da un entusiasmo straordinario, registrando un’affluenza da record: tutte le copie del disco e del fumetto disponibili nei punti vendita autorizzati a Lucca, sono andate esaurite in meno di 48 ore. Il successo prosegue con i firmacopie in tutta Italia, dove una moltitudine di fan instancabili, accorsi a diverse centinaia in ogni città, stanno esprimendo una forte preferenza nei confronti del prodotto fisico, dato sorprendente e inusuale in un’epoca dominata dalle piattaforme streaming. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

