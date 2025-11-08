Canzi dopo il ko col Milan | Sconfitta immeritata i dati fanno ridere Mai capitata una cosa del genere in carriera

. Parla il tecnico della Juventus Women. C’è grande amarezza in casa Juventus Women dopo il K.O. esterno subito in campionato per mano del Milan. Una sconfitta che brucia, arrivata al termine di una partita che, stando alle parole del tecnico, ha visto le bianconere dominare sul piano del gioco senza però riuscire a concretizzare la mole di lavoro prodotta. A farsi portavoce di questa evidente frustrazione è stato l’allenatore, Max Canzi, intervenuto ai microfoni di “Rai Sport” al termine della gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Canzi dopo il ko col Milan: «Sconfitta immeritata, i dati fanno ridere. Mai capitata una cosa del genere in carriera»

Contenuti che potrebbero interessarti

Intervista a Massimiliano Canzi alla vigilia di Milan- Juventus Women La Juventus Women, dopo il successo ottenuto nei minuti finali contro la Ternana, è pronta a tornare in campo. La quinta giornata della Serie A Women vedrà le bianconere sfidare in trasfert - facebook.com Vai su Facebook

#JuventusWomen, l’analisi di #Canzi Ecco cosa ha detto dopo #JuveTernana - X Vai su X

Canzi: “Milan squadra di altissima qualità. Sarà una sfida complicata. Sul rinnovo di Bonansea…” - Massimiliano Canzi ha parlato al sito della Juventus alla vigilia della sfida che le Women giocheranno contro il Milan: "Cone sta la squadra? Da tuttojuve.com