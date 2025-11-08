Canzi dopo il ko col Milan | Sconfitta immeritata i dati fanno ridere Mai capitata una cosa del genere in carriera

Juventusnews24.com | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Parla il tecnico della Juventus Women. C’è grande amarezza in casa Juventus Women dopo il K.O. esterno subito in campionato per mano del Milan. Una sconfitta che brucia, arrivata al termine di una partita che, stando alle parole del tecnico, ha visto le bianconere dominare sul piano del gioco senza però riuscire a concretizzare la mole di lavoro prodotta. A farsi portavoce di questa evidente frustrazione è stato l’allenatore,  Max Canzi, intervenuto ai microfoni di “Rai Sport” al termine della gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

canzi dopo il ko col milan sconfitta immeritata i dati fanno ridere mai capitata una cosa del genere in carriera

© Juventusnews24.com - Canzi dopo il ko col Milan: «Sconfitta immeritata, i dati fanno ridere. Mai capitata una cosa del genere in carriera»

Contenuti che potrebbero interessarti

Canzi: “Milan squadra di altissima qualità. Sarà una sfida complicata. Sul rinnovo di Bonansea…” - Massimiliano Canzi ha parlato al sito della Juventus alla vigilia della sfida che le Women giocheranno contro il Milan: "Cone sta la squadra? Da tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Canzi Dopo Ko Milan