Campania Edmondo Cirielli in rimonta | il sondaggio che fa tremare Roberto Fico

La Campania è già rossa come sostiene Elly Schlein? Presto per dirlo. Ma di sicuro, il distacco tra Roberto Fico ed Edmondo Cirielli si è ridotto nelle ultime settimane. Gli ultimi sondaggi danno una media di sette-nove punti di vantaggio per l'ex presidente della Camera nei confronti del candidato di centrodestra. Ma appena tre settimane fa era di ben 19 punti. La rimonta quindi è possibile, considerando anche l'intervento decisivo dei cosiddetti indecisi. E poi, altro fattore da tenere in considerazione: Vincenzo De Luca, il cacicco del Campania, sembra essersi defilato. In Campania tra l'altro esiste il voto disgiunto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Campania, Edmondo Cirielli in rimonta: il sondaggio che fa tremare Roberto Fico

